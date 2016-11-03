国际油市：油价走高，受尼日利亚石油管道被袭和美元走软支撑

“市场对于(供应受到干扰的消息)总是有一点敏感的。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说道。

美元走软也提振了油价。

布兰特和美国原油指标在周三都触及9月末以来的最低位，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年EIA开始记录该数据以来的最大增幅。

“(油价)反弹还与价格触及每桶约46.50美元的强劲支撑位有关。”一位在新加坡的交易员表示，指的是布兰特原油期货在上日触及每桶46.46美元的低点。美国原油期货周三跌至44.96美元。（完）

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文