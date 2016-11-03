国际油市：油价走高，受尼日利亚石油管道被袭和美元走软支撑

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
“市场对于(供应受到干扰的消息)总是有一点敏感的。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说道。
美元走软也提振了油价。
布兰特和美国原油指标在周三都触及9月末以来的最低位，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年EIA开始记录该数据以来的最大增幅。
“(油价)反弹还与价格触及每桶约46.50美元的强劲支撑位有关。”一位在新加坡的交易员表示，指的是布兰特原油期货在上日触及每桶46.46美元的低点。美国原油期货周三跌至44.96美元。（完）
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(编译 王颖/高琦 审校 白云/孙茉莉)
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路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。