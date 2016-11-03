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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 15:34 BJT

欧股业绩：阿迪达斯公布强劲的第三季业绩，将重组锐步品牌

路透柏林11月3日 - 德国体育商品集团阿迪达斯(Adidas) 公布，第三季业绩再度表现强劲，但称由于采取了增强公司成长基础及重组锐步(Reebok)品牌的措施，将计提一次性成本。

阿迪达斯第三季净利增长15%至3.87亿欧元(4.3015亿美元)，营收增长14%至54亿欧元，分析师的平均预估分别为3.77亿和54亿。

阿迪达斯重申2016年经汇率调整的营收将增长15-19%左右，来自持续经营业务的净利将增长35-39%。

但该公司也称，由于采取了旨在增强未来增长的措施，以及重组锐步品牌而花费的约3,000万欧元，该公司将在下半年计提一次性成本，但金额不详。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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