台湾债市：105/11R券殖利率收升终止连三跌，买盘乏力且冷券交易淡

* 105/11R券殖利率收升，终止连三跌 * 空单回补告一段落，冷券交易清淡 * 明日105/11R期交投区间料在0.91-0.95% 路透台北11月3日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周 四小升，终结先前连三日下跌。交易员表示，因空单回补告一段落、冷券市场成交殖利率走 升。不过市场仍然观望美国大选选情，殖利率不易弹高。 交易员表示，空单回补之后，今日买盘显得乏力。由于明天将开出新一期的30年期公债 ，今日冷券市场成交在1.65%，殖利率走高不少，也使得10年指标公债殖利率同步走升。 〞冷券从三年到30年，有很大的卖压没办法消化，市场当然会保守一点。〞一位大型商 银交易员说。 不过他们也认为，短期内由于美国总统大选的因素，为防变数产生，市场有避险的需求 。因此105/11R期殖利率在10月底触及的高位1.0241%，会是短线高点。 交易员表示，明日新一期30年期公债105/14 预料可能会开在1.65%附近。 目前特定大型银行的动向还是市场相当关注的焦点。由于冷券市场一直没有特定买盘介入， 多头顿失依靠，市场持券信心普遍不足，也连带使市场对105/11R期热券的持券信心一样偏 弱。 交易员预估，105/11增额券明日的发行前交易殖利率交投区间将介在0.91-0.95%。 美国公债价格周二上涨。围绕下周美国总统大选的不确定性打击投资者人气，股市跌至 7月以来最低水平，增加了对避险公债的需求。指标10年期公债 价格收高4/32， 收益率报1.83%。 美国则将于11月8日举办总统大选。 美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周大选的不确定性提振公债避险吸引力， 且美国联邦储备理事会(FED/美联储)并未承诺即将升息。指标10年期公债价格 US10YT=RR尾 盘上扬7/32，收益率报1.80%，低于周二尾盘的1.82%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +0.05 0.6700 0.6700-0.6830 3.5 10 105/11R +1.07 0.9230 0.9105-0.9320 150.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9150% 5 105/13 0.6700% 3 105/1 0.5000% 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如； 审校 林高丽)