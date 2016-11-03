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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 15:39 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率收升终止连三跌，买盘乏力且冷券交易淡

* 105/11R券殖利率收升，终止连三跌
    * 空单回补告一段落，冷券交易清淡
    * 明日105/11R期交投区间料在0.91-0.95%

    路透台北11月3日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周
四小升，终结先前连三日下跌。交易员表示，因空单回补告一段落、冷券市场成交殖利率走
升。不过市场仍然观望美国大选选情，殖利率不易弹高。
    
    交易员表示，空单回补之后，今日买盘显得乏力。由于明天将开出新一期的30年期公债
，今日冷券市场成交在1.65%，殖利率走高不少，也使得10年指标公债殖利率同步走升。
    
    〞冷券从三年到30年，有很大的卖压没办法消化，市场当然会保守一点。〞一位大型商
银交易员说。
    
    不过他们也认为，短期内由于美国总统大选的因素，为防变数产生，市场有避险的需求
。因此105/11R期殖利率在10月底触及的高位1.0241%，会是短线高点。
    
    交易员表示，明日新一期30年期公债105/14 预料可能会开在1.65%附近。
目前特定大型银行的动向还是市场相当关注的焦点。由于冷券市场一直没有特定买盘介入，
多头顿失依靠，市场持券信心普遍不足，也连带使市场对105/11R期热券的持券信心一样偏
弱。 
             
    交易员预估，105/11增额券明日的发行前交易殖利率交投区间将介在0.91-0.95%。

    美国公债价格周二上涨。围绕下周美国总统大选的不确定性打击投资者人气，股市跌至
7月以来最低水平，增加了对避险公债的需求。指标10年期公债 价格收高4/32，
收益率报1.83%。
       
    美国则将于11月8日举办总统大选。 
    
    美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周大选的不确定性提振公债避险吸引力，
且美国联邦储备理事会(FED/美联储)并未承诺即将升息。指标10年期公债价格 US10YT=RR尾
盘上扬7/32，收益率报1.80%，低于周二尾盘的1.82%。 
              
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  +0.05    0.6700     0.6700-0.6830         3.5
    10  105/11R                  +1.07    0.9230     0.9105-0.9320       150.5
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9150%
   5    105/13                          0.6700%
   3     105/1                          0.5000%
   2    105/12                         没有成交
 (完)    

 (记者 高洁如； 审校 林高丽)

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