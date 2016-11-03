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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 15:40 BJT

欧洲个股：嘉能可将交易业务2016年EBIT预估调整至25-27亿美元

路透伦敦11月3日 - 嘉能可(Glencore) 周四表示，目前对交易业务2016年息税前利润(EBIT)的预估介于25-27亿美元之间，之前预估为24-27亿美元。

这家矿业和贸易公司还称，第三季铜、锌、石油和煤炭产量低于上年同期，但仍“符合预期”。该公司之前宣布减产。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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