重发-表格：外资在韩国股市卖超2,127亿韩元

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(重发以对齐表格) 路透首尔11月3日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0726GMT，外资 在韩国股市卖超2,127亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 11月 3日 -212.7 343.2 -139.3 ^11月 2日 -22.0 147.8 -130.1 11月 1日 14.0 65.9 -91.2 10月31日 10.1 131.0 -144.1 10月28日 -33.4 -13.9 57.0 10月27日 28.9 -24.0 -3.7 10月26日 -82.8 29.9 57.5 10月25日 -61.4 242.4 -187.8 10月24日 97.0 158.6 -255.5 10月21日 45.9 11.1 -67.0 10月20日 109.3 17.3 -122.7 10月19日 229.9 -210.2 -16.4 10月18日 189.9 86.4 -284.4 10月17日 291.2 -243.7 -48.6 10月14日 32.3 -1.0 -43.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 -220.7 556.8 -360.6 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,389.6 -6,834.5 -6,610.8 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 高琦 审校 王洋)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。