更新版 1-台湾货币市场：隔拆利率创波段低位，一年期存单到期与续发有时间落差

* 隔拆利率创波段低位，避险需求令银行体系资金宽松 * 观察隔拆走低是否为短期现象 * 短票供不应求，RP找券需求增加 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月3日 - 台湾银行间拆款短率周四稳中趋跌。资金调度人士指出，受央行364天期存单到期与 续发出现时间落差影响，提存期底资金偏多且需求不振，隔拆利率创波段低位，短天期拆款利率则持稳低档。 他们并称，由于美国总统大选的不确定性，近期台股成交量持续萎缩，指数跌破月、季线中期支撑。公债 殖利率也出现大幅波动走势，投资人避险需求升温，资金转停泊至货币市场，使得银行体系资金转趋浮滥。 〞11月本来就不紧，股市、债市又不好，所以钱就多了。〞一位大型银行交易员说。 另一大型公股银行交易员则说，央行于去年11月3日标售的1,500亿台币364天期定存单到期的交割日落在 本提存期最一天，而今日将标售的1,600亿台币一年期定存单交割日则落在明天，已迈入新的提存期，这使得 银行间今天多出一大笔资金，需求当然不振。 交易员指出，近期隔拆利率持续走低，今早又开出0.171%的波段新低，将持续观察这是否仅是短期现象， 若进入下一提存期还不见隔拆利率止稳，恐怕要考虑调降短天期利率了。 本地时间 17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.468 31.564 台湾加权股价指数<.TWII 9,067.27 9,139.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.230% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.310% 0.172-0.310% --两周拆款利率区间 0.230-0.300% 0.185-0.300% **短票利率稳在低位** 短票方面，票券商交易员指出，提存期底资金相当丰沛，买票需求不低，但因资金缺口不大，无法满足所 有客户需求，利率则持稳上日水准。 〞今天有退一些出去，因为帐上平了。〞一位票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.326%，区间在0.30-0.34%，成交金额为85.23 亿台币；前日加权平均利率为0.325%，区间在0.30-0.35%，成交金额为28.89亿台币。 台湾央行周四发行1,652.5亿台币定存单，与今日定存单到期金额1,601.5亿台币相较，存单发行余额增51 亿台币。周五央行定存单到期金额2,494.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为637亿台币，累计超额准备1兆4,393亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆5,633亿台币。 **RP找券需求增** 债券附买回(RP)方面，交易员表示，银行端资金相当宽松，不过对利率仍然较为坚持，因此今日多以到期 续做为主，成交利率也持稳既有水准。 他们指出，月初资金回流明显，有的投信客户找不到公司债，也愿意将资金短期停泊在短天期公债。 〞月底是松松松松松，现在还要再加两个松。〞一大型票券商交易员说。 为因应近期公债市场殖利率的大幅波动，证券商表示，主流券的交易部位落点都尽量在一周内，以因应买 卖断随时调节。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率续往区间低位靠拢。短天期公债RP利率主要落在0.28%，0.2 9%比例减少，少数做在0.27%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，少数在0.28%；公司债附买回利率主要 成交在0.34-0.35%，0.34%比例增加。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买 回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 曾祥进)