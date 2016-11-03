金属期市：伦铜持稳于三个月高位附近，美国大选构成风险

新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。

伦敦金属交易所(LME)期铜 持稳在每吨4,917美元，上日曾触及8月2日以来的最高水平4,923.50美元。

沪铜 收复早前失地，上涨0.4%至每吨38,990元人民币(5,769美元)。

但并非所有人都确信中国的铜消费前景光明。

铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。

其它方面，周三公布的调查显示，欧元区制造业活动在10月创下近三年最快增速，而且通胀压力显示有进一步回升迹象。

沪锌 和沪铝收复早前失地。LME期镍 、期锌 及期铅 均反弹1%左右，受中国钢价复苏带动。(完)

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