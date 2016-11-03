中国金属：上海螺纹钢收涨2.4%至逾六个月高点，因中国需求稳定

路透马尼拉11月3日 - 上海螺纹钢期货周四上涨逾2%，触及4月以来的最高水准，受中国的稳定需求支撑。钢铁价格上涨也令铁矿石现货价格处于六个月高点。

摩根士丹利称，10月20日，中国钢铁工业协会会员钢厂的钢铁产品库存较10月10日减少1.9%至1,361万吨。

同期会员钢厂的日均粗钢产量减少1.3%至172万吨。

“产量下降或许是因为，环保压力和成本上升导致钢厂维修增多，”摩根士丹利分析师在一份报告中说。

“但库存水平下降暗示需求依然不变。我们预计钢厂将进一步提高价格，以应对利润率受到挤压的局面。”