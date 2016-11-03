版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月3日

路透11月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16
:11时，1港元=0.87172人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为24.54%，高于上交易日收盘的22.99%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)     H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                        4.42             4.64         1.09
 建设银行                                        5.29             5.60         1.08
 中国银行                                        3.38             3.44         1.13
 农业银行                                        3.15             3.24         1.12
 招商银行                                       17.93            18.60         1.11
 中信银行                                        6.01             4.97         1.39
 交通银行                                        5.67             5.94         1.10
 民生银行                                        9.19             8.82         1.20
 中国人寿                                       21.99            19.24         1.31
 中国平安                                       34.97            40.65         0.99
 中国太保                                       29.79            27.80         1.23
 中信证券                                       16.86            16.98         1.14
 新华人寿                                       42.78            34.00         1.44
 海通证券                                       16.61            13.66         1.39
 华能国际                                        7.12             4.75         1.72
 大唐发电                                        3.93             2.05         2.20
 华电国际                                        4.98             3.28         1.74
 中煤能源                                        6.55             4.36         1.72
 中国神华                                       17.03            16.68         1.17
 中国石油                                        7.29             5.26         1.59
 兖州煤业                                       12.59             5.87         2.46
 中国石化                                        4.95             5.62         1.01
 上海石化                                        5.85             3.88         1.73
 中海油服                                       12.22             7.07         1.98
 仪征化纤                                        3.94             1.59         2.84
 中国铝业                                        3.95             2.90         1.56
 江西铜业                                       14.81             9.16         1.85
 洛阳钼业                                        3.84             1.71         2.58
 紫金矿业                                        3.39             2.61         1.49
 马钢股份                                        2.80             1.78         1.80
 鞍钢股份                                        4.50             3.95         1.31
 重庆钢铁                                        2.52             2.48         1.17
 海螺水泥                                       17.10            21.70         0.90
 洛阳玻璃                                       25.61             5.26         5.59
 京城机电                                       10.34             3.49         3.40
 中联重科                                        4.50             2.77         1.86
 金隅股份                                        4.34             2.86         1.74
 中国国航                                        7.55             5.11         1.69
 东方航空                                        6.41             3.50         2.10
 南方航空                                        7.25             4.46         1.86
 中国远洋                                        5.23             2.63         2.28
 中海集运                                        4.11             1.63         2.89
 中集集团                                       13.96             9.19         1.74
 中海发展                                        6.82             4.31         1.82
 宁沪高速                                        9.08            10.52         0.99
 深高速                                          8.72             7.50         1.33
 成渝高速                                        4.89             3.07         1.83
 皖通高速                                       13.26             6.16         2.47
 广深铁路                                        4.44             4.14         1.23
 中国南车                                        9.49             6.80         1.60
 中国交建                                       14.47             8.82         1.88
 中国铁建                                       10.62             9.87         1.23
 中国中铁                                        8.86             6.18         1.64
 长城汽车                                       10.52             7.28         1.66
 比亚迪                                         56.00            49.75         1.29
 广汽集团                                       23.28             9.39         2.84
 青岛啤酒                                       31.62            31.80         1.14
 白云山                                         26.03            18.88         1.58
 新华制药                                       13.68             5.65         2.78
 海信科龙                                       11.32             6.22         2.09
 南京熊猫                                       14.54             7.15         2.33
 晨鸣纸业                                        9.47             6.69         1.62
 上海医药                                       20.16            19.84         1.17
 中兴通讯                                       15.43            10.50         1.69
 东方电气                                        9.69             5.95         1.87
 潍柴动力                                       10.09            11.62         1.00
 东北电气                                        8.04             3.10         2.98
 广船国际                                       27.47            11.38         2.77
 昆明机床                                        8.48             2.62         3.71
 一拖股份                                       12.60             4.37         3.31
 北辰实业                                        4.22             2.56         1.89
 创业环保                                        8.81             4.31         2.34
 中国中冶                                        4.28             2.50         1.96
 金风科技                                       16.80            10.80         1.78
 丽珠                                           59.55            47.15         1.45
 万科                                           24.87            20.55         1.39
 郑煤机                                          6.19             3.84         1.85
 大连港                                          2.42             1.38         2.01
 山东墨龙                                       13.04             3.70         4.04
 浙江世宝                                       50.15            11.68         4.93
 复星医药                                       24.54            23.95         1.18
 光大银行                                        3.84             3.55         1.24
 东江环保                                       19.10            11.86         1.85
 上海电气                                        8.42             3.50         2.76
 广发证券                                       17.79            17.10         1.19
 华泰证券                                       21.07            16.14         1.50
 东方证券                                       16.18             7.99         2.32
 光大证券                                       17.35            11.56         1.72
 招商证券                                       18.38            11.96         1.76
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐