全球金市：现货金上涨，得益于美国总统大选前的避险买盘

“一些人认为特朗普会成为下一届美国总统，如果真是这样，则将不利于美元，对金价利好，”山东黄金集团首席分析师蒋舒称。

“我们认为，美国选情的咬紧已经创造出足以推动金市上涨的不确定性，”汇丰分析师James Steel在一份报告中称。

“如果不确定性是支撑金价上扬的因素，则这种支撑有望至少持续至大选开始。”

其他贵金属方面，现货银 涨0.3%至每盎司18.50美元。周三曾触及约18.73美元，为10月4日以来最高。

现货铂金 涨0.3%至每盎司989.55美元；现货钯金 涨0.3%至每盎司630.30美元。(完)

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