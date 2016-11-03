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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 16:44 BJT

全球贵金属：11月2日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓减少0.78%

路透11月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.78%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期         变动     增减
    SPDR      30,391,009.6   11月2日     30,391,009.6   11月1日           0.0   0.00%
    iShares  358,435,690.5   11月2日    361,242,468.1   11月1日  -2,806,777.6  -0.78% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王兴亚；审校 汪红英)

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