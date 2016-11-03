澳洲个股：澳新银行将出售旗下澳洲保险与理财业务，应对获利下滑

Elliott称，澳新银行对前景较为谨慎，因担心澳洲不充分就业率上升及收入增长迟滞造成影响。

“我们只是希望较以往更加谨慎，”他称。

澳新银行股价周四在平淡的股市中收高0.6%。

Elliott周一在香港接受路透专访时称，出售全部或部分理财及保险业务将带来至多50亿澳元的收入。

路透曾于5月报导称，澳新银行正在考虑出售该部门，或许会吸引日本和中国买家的兴趣。

Elliott周四称，澳新银行已收到多份非正式意向书。(完)