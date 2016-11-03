修正 - 欧洲汇市：英镑进一步小升，关注法庭对于退欧相关事宜的裁决

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
(修正内文第五段中的错字，应为“议员”多数支持，非“亿元”)
路透伦敦11月3日 - 一直备受打压的英镑兑美元在周四扳回更多失地，因美元全线走软，交易员正在评估当日充斥的政治和经济事件所带来的风险，这或许将给英镑提供进一步支撑。
自英国在6月公投退欧以来，英镑兑美元已经贬值近五分之一。英镑兑欧元目前报0.8942，上涨约0.2%，兑美元则延续周三的涨势。英镑在周三伦敦早盘曾创下1.2365美元的三周高点。
稍后将公布英国服务业采购经理人指数(PMI)指数和英国央行的季度通胀报告，预计将显示英国经济在抵御退欧冲击方面要比预期来得好。
有关决定英国政府是否需要在开启退欧正式谈判方面征求议会批准，法院料将于1000GMT公布裁定结果。这也有望给英镑带来提振。
投资者认为，由于议员多数支持续留欧盟，议会参与越多，实现“软退欧”的可能性就越大，在单一市场成员资格和移民控制权两大议题上，会将单一市场成员资格放在更为优先的地位。
“这是一个近期上行风险，不过当然还有其它因素，像是会有上诉以及议会中保守党占多数等等，”法国巴黎银行驻伦敦汇市策略师Sam Lynton-Brown称。
“但今日上午肯定会导致英镑轧空。”
英镑兑美元周三跳升至三周以来最高，因美元受到特朗普可能赢得美国大选的担忧拖累。
“展望未来，我们仍看空英镑，因预期英国经济将恶化，而且‘硬退欧’前景将进一步阻却外资投资，”裕信银行分析师在晨报中称。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红; 审校 于春红/张明钧)
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路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍