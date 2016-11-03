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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 18:30 BJT

修正 - 欧洲汇市：英镑进一步小升，关注法庭对于退欧相关事宜的裁决

(修正内文第五段中的错字，应为“议员”多数支持，非“亿元”)

路透伦敦11月3日 - 一直备受打压的英镑兑美元在周四扳回更多失地，因美元全线走软，交易员正在评估当日充斥的政治和经济事件所带来的风险，这或许将给英镑提供进一步支撑。

自英国在6月公投退欧以来，英镑兑美元已经贬值近五分之一。英镑兑欧元目前报0.8942，上涨约0.2%，兑美元则延续周三的涨势。英镑在周三伦敦早盘曾创下1.2365美元的三周高点。

稍后将公布英国服务业采购经理人指数(PMI)指数和英国央行的季度通胀报告，预计将显示英国经济在抵御退欧冲击方面要比预期来得好。

有关决定英国政府是否需要在开启退欧正式谈判方面征求议会批准，法院料将于1000GMT公布裁定结果。这也有望给英镑带来提振。

投资者认为，由于议员多数支持续留欧盟，议会参与越多，实现“软退欧”的可能性就越大，在单一市场成员资格和移民控制权两大议题上，会将单一市场成员资格放在更为优先的地位。

“这是一个近期上行风险，不过当然还有其它因素，像是会有上诉以及议会中保守党占多数等等，”法国巴黎银行驻伦敦汇市策略师Sam Lynton-Brown称。

“但今日上午肯定会导致英镑轧空。”

英镑兑美元周三跳升至三周以来最高，因美元受到特朗普可能赢得美国大选的担忧拖累。

“展望未来，我们仍看空英镑，因预期英国经济将恶化，而且‘硬退欧’前景将进一步阻却外资投资，”裕信银行分析师在晨报中称。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红; 审校 于春红/张明钧)

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