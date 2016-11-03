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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 17:54 BJT

《全球汇市》美元受累于美国大选紧张氛围，非农就业数据备受关注

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1095  1.1094  +0.01  +2.16  1.0860
    美元/日圆            102.92  103.29  -0.36 -14.45  120.30
    欧元/日圆         114.19  114.65  -0.40 -12.48  130.47
    美元/瑞郎            0.9726  0.9728  -0.02  -2.91  1.0018
    英镑/美元            1.2345  1.2297  +0.39 -16.24  1.4738
    美元/加元            1.3379  1.3388  -0.07  -3.32  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7696  6.7668  +0.04  +3.07  6.5680
    澳元/美元            0.7662  0.7658  +0.05  +5.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.7292  0.7284  +0.11  +6.84  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0792  1.0798  -0.06  -0.86  1.0886
    欧元/英镑         0.8987  0.9018  -0.34 +21.99  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8681  9.9000  -0.32  +7.61  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1740  8.1836  -0.12  -7.53  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/汪红英/李春喜/侯雪苹；审校 张明钧/高琦/王兴亚/蔡美珍)

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