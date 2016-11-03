东南亚股市：收跌，菲律宾股市跌逾1%触及近六个月收盘低点

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 361.68 -1.93 -0.53 +8.67 332.82 新加坡 2802.08 -5.06 -0.18 -2.80 2882.73 马来西亚 1648.08 -11.52 -0.69 -2.63 1692.51 泰国 1493.08 -5.57 -0.37 +15.92 1288.02 印尼 5329.50 -75.95 -1.41 +16.04 4593.01 菲律宾 7160.91 -91.49 -1.26 +3.00 6952.08 越南 667.63 -3.77 -0.56 +15.30 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/刘秀红)