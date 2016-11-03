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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 18:54 BJT

东南亚股市：收跌，菲律宾股市跌逾1%触及近六个月收盘低点

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   361.68    -1.93   -0.53   +8.67   332.82
    新加坡                     2802.08    -5.06   -0.18   -2.80  2882.73
    马来西亚                  1648.08   -11.52   -0.69   -2.63  1692.51
    泰国                      1493.08    -5.57   -0.37  +15.92  1288.02
    印尼                      5329.50   -75.95   -1.41  +16.04  4593.01
    菲律宾                     7160.91   -91.49   -1.26   +3.00  6952.08
    越南                        667.63    -3.77   -0.56  +15.30   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 王洋/刘秀红)

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