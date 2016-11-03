版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 18:52 BJT

标题新闻：对高院做出的政府必须经议会同意才能启动退欧程序的裁决，英国政府称将进行上诉

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐