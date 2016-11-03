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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 19:27 BJT

标题新闻：沙特阿美将12月出售给亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价较11月每桶调升0.90美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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