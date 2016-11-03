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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 19:30 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日上涨，受产量下降担忧支撑

路透吉隆坡11月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日上涨，受围绕产量下降的担忧支撑，未受其他植物油下跌拖累。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨0.6%，收报每吨2,774马币。

棕榈油价格今日稍早下跌，追随豆油跌势，也受马币 上涨拖累，但随后逆转跌势。

马币兑美元周四涨0.02%。

“市场对产量普遍存在担忧，天气因素很快会起到作用，”吉隆坡的一位交易员说，指的是年底的季风雨，可能会影响棕榈果实的采摘。

产量下降可能导致该国库存水平下降，并会支撑指标棕榈油价格。政府机构马来西亚棕榈油委员会(MPOC)将在11月10日公布10月产量数据。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 跌0.3%，大连商交所1月豆油合约 下滑0.3%。

大连商交所1月棕榈油合约 涨0.2%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)

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