国际油市：柴油及航煤2017年有期合约谈判开启，目前敲定的价位偏低

路透新加坡11月3日 - 中东有期合约谈判开启，贸易商称，科威特石油公司(KPC)最终以较低价位敲定2017年柴油及航煤合约，反映出市场并不看好明年的走势。

他们透露，KPC已同意以每桶较中东报价升水0.60美元的价位敲定2017年含硫500ppm柴油有期合约，低于2016年的升水1.15美元。

贸易商称，买方包括皇家荷兰/壳牌石油集团、英国BP和道达尔。

他们并称，航煤方面，KPC同意按每桶较中东报价升水0.90-0.95美元的价位出售，也低于2016年的升水1.60美元。买家有壳牌、BP、道达尔和Emirates National Oil Company (ENOC)。

买方详情尚不能立即和相应企业确认。

交易商称，现货市场出现一些航煤需求。巴基斯坦在寻求12月底装运的一批船货。

新加坡中质馏分油库存仍然较高。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至11月2日当周，新加坡境内柴油及航煤库存跳增5.3%，达到六周高位1,374.2万桶。

交易商称，新加坡及马来西亚南部柴油油轮已存满，但随着逆价差的扩大，这种过剩局面有望在未来几周得以缓解。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易、两笔航煤交易达成。

BP从托克(Trafigura)买进15万桶的含硫10ppm柴油，11月23日至27日装运，较11月21-25日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。

托克售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为11月18-22日，买家为永顺油品(Winson Oil)，成交价格与11月17-23日新加坡平均报价持平。

永顺油品从托克买进15万桶的含硫500ppm柴油，11月18日至22日装运，较11月17-23日新加坡平均报价每桶升水0.10美元。

永顺油品从卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，11月18日至22日装运，与11月4-10日新加坡平均报价持平。

中国石油从BP买进10万桶航煤，11月20日至24日装运，较11月18-24日新加坡平均报价每桶贴水0.65美元。

兴隆从托克买进10万桶航煤，11月18日至22日装运，较11月18-25日新加坡平均报价每桶贴水0.60美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻