国际油市：柴油及航煤2017年有期合约谈判开启，目前敲定的价位偏低

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡11月3日 - 中东有期合约谈判开启，贸易商称，科威特石油公司(KPC)最终以较低价位敲定2017年柴油及航煤合约，反映出市场并不看好明年的走势。
他们透露，KPC已同意以每桶较中东报价升水0.60美元的价位敲定2017年含硫500ppm柴油有期合约，低于2016年的升水1.15美元。
贸易商称，买方包括皇家荷兰/壳牌石油集团、英国BP和道达尔。
他们并称，航煤方面，KPC同意按每桶较中东报价升水0.90-0.95美元的价位出售，也低于2016年的升水1.60美元。买家有壳牌、BP、道达尔和Emirates National Oil Company (ENOC)。
买方详情尚不能立即和相应企业确认。
交易商称，现货市场出现一些航煤需求。巴基斯坦在寻求12月底装运的一批船货。
新加坡中质馏分油库存仍然较高。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至11月2日当周，新加坡境内柴油及航煤库存跳增5.3%，达到六周高位1,374.2万桶。
交易商称，新加坡及马来西亚南部柴油油轮已存满，但随着逆价差的扩大，这种过剩局面有望在未来几周得以缓解。
新加坡现货市场上有四笔柴油交易、两笔航煤交易达成。
BP从托克(Trafigura)买进15万桶的含硫10ppm柴油，11月23日至27日装运，较11月21-25日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。
托克售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为11月18-22日，买家为永顺油品(Winson Oil)，成交价格与11月17-23日新加坡平均报价持平。
永顺油品从托克买进15万桶的含硫500ppm柴油，11月18日至22日装运，较11月17-23日新加坡平均报价每桶升水0.10美元。
永顺油品从卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，11月18日至22日装运，与11月4-10日新加坡平均报价持平。
中国石油从BP买进10万桶航煤，11月20日至24日装运，较11月18-24日新加坡平均报价每桶贴水0.65美元。
兴隆从托克买进10万桶航煤，11月18日至22日装运，较11月18-25日新加坡平均报价每桶贴水0.60美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 汪红英)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583