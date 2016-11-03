国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳升，即期供给吃紧

路透新加坡11月3日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四跳升，交易员表示，市场仍担心沥青稀释油短缺以及装运终端拥堵导致符合规格的即期供给有限。

周四的普氏窗口未报告有现货交易，行业消息人士称，买家的数量仍大大超过买家数量。

周四普氏窗口交易日结束时，总计有16笔380-cst燃料油买方报价，相比之下仅有三笔卖方报价。

尽管缺乏成交，但较高的买方报价提振380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF升至每吨较新加坡报价升水2.28美元，为3月23日以来最高。

“一些市场参与者的供给吃紧，真正需要即期船货的不得不报高价，不过供应商很少，”一位在新加坡的交易员说。

符合规格的供给有限，更加重了市场的担忧。根据三位行业消息人士，据称两家西方跨国公司的RMG级燃料(380-cst燃料油)已告罄，另一家亚洲的大型市场参与者据称拥有一艘不符合规格的船货。

另外11月2日止当周，新加坡陆上的燃料油库存下降30.3万桶至2,287万桶。

虽然行业参与者认为，这相比于上周1.3%的降幅很小，但过去连续六周下降，较9月21日止当周2,433万桶的库存下降了150万桶。

一些交易员预计，随着套利空间拓宽引发船货进入新加坡，未来几周库存将明显增加。(完)

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