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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 21:38 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至七个月高位，因亚洲需求仍持坚

路透新加坡11月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四涨至七个月高位，交易商称，因亚洲地区需求继续持坚，成交价提高。

他们称，韩国乐天化学买入至多2.75万吨石脑油，12月下半月交付，成交价比日本报价每吨约升水2美元。

并称该价位较之前的招标大幅跳涨。

“需求复苏全面展开，亚洲裂解企业均运行良好，”北亚一位交易商表示，并称这其中一部分可能要归因于美国Colonial Pipeline输油管道的爆炸事件。

随着东南各州汽油零售价小涨，美国能源官员周三寻求确定汽油短缺程度。两天前亚拉巴马州发生的一起致人死亡的爆炸事件，导致一条往东海岸运油重要输油管道被关闭。

交易消息人士称，汽油价格还受到巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)的现货需求所支撑。

新加坡现货市场上有三笔汽油交易、两笔石脑油交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 母红)

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