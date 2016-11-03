国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至七个月高位，因亚洲需求仍持坚

路透新加坡11月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四涨至七个月高位，交易商称，因亚洲地区需求继续持坚，成交价提高。

并称该价位较之前的招标大幅跳涨。

“需求复苏全面展开，亚洲裂解企业均运行良好，”北亚一位交易商表示，并称这其中一部分可能要归因于美国Colonial Pipeline输油管道的爆炸事件。

随着东南各州汽油零售价小涨，美国能源官员周三寻求确定汽油短缺程度。两天前亚拉巴马州发生的一起致人死亡的爆炸事件，导致一条往东海岸运油重要输油管道被关闭。