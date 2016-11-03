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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 22:41 BJT

美国各类经济指标总览--2016/11/3

美国劳工部周四公布，截至10月29日一周初请失业金人数为26.5万人(预估为25.8万人)，一周初请失业金人数四
周均值为25.8万人。 
    
    劳工部另外公布，美国第三季非农生产力环比年率初值为增长3.1%(预估为增加2.0%)，第二季为下滑0.2%(
前值为下滑0.6 %)；美国第三季非农单位劳工成本初值上升0.3%(预估为上升1.3%)，第二季修正为上涨3.9%(前
值为上升4.3 %)。 
    
    美国供应管理协会(ISM)公布，10月非制造业指数为54.8，预估为56.0，9月为57.1。 
    
    商务部公布，9月工厂订单较上月增加0.3%，预估为增长0.2%，8月修正后为增加0.4%，前值为增加0.2%。美
国9月耐久财订单修正后为下降0.3，前值为下降0.1%。 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                5.0  (8月)                       4.9  (8月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.6  (9月)                  增加16.7  (8月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.3  (9月)                      +0.2  (8月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.1  (9月)                      +0.3  (8月)
 实质所得(%)                             +0.2  (9月)                      -0.4  (8月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.3  (9月)                      持平  (8月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +2.9  (第三季初值)               +1.4  (第二季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +1.5  (第三季初值)          　　 +2.3  (第二季终值)   
 零售销售(%)                              0.6  (9月)                      -0.2  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差407.3  (8月)                 逆差395.5  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第三季)                   +0.6  (第二季)
 工业生产(%)                            ＋0.1  (9月)                      -0.5  (8月修正值)
 产能利用率(%)                           75.5  (8月)                      75.9  (7月)
 初请失业金人数(万人)                    26.5  (10月29日当周)             25.8  (10月22日当周)
 联邦预算(亿美元)                   盈余330亿  (9月)                 赤字1,070  (8月)
 领先指标(%)                             +0.2  (9月)                      -0.2  (8月)
 个人所得(%)                             +0.3  (9月)                      +0.2  (8月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +0.5  (9月)                      +0.1  (8月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加258.7  (8月)                 增加177.8  (7月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 建筑支出(%)                             -0.4  (9月)                      -0.5  (8月修正值)
 消费者信心                             104.1  (9月)                     101.8  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                         104.7  (9月)                     115.0  (8月修正值)
 建筑许可(万户)                         122.5  (9月)                     115.2  (8月)
 成屋销售(万户)                           547  (9月)                       530  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.3  (9月)                      57.5  (8月修正值)
 工厂订单(%)                             +0.3  (9月)                      +0.4  (8月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -0.3  (9月)                      +0.2  (8月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                54.8  (10月)                     57.1  (9月)
 供应管理协会制造业指数                  51.9  (10月)                     51.5  (9月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.2  (9月)                      -0.1  (8月修正值)
 进口物价(%)                             +0.1  (9月)                      -0.2  (8月)
 出口物价(%)                             +0.3  (9月)                      -0.8  (8月)
 单位劳工成本(%)                         +0.3  (第三季初值)               +3.9  (第二季修正值)
 非农业生产率(%                          +3.1  (第三季初值)               -0.2  (第二季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,199  (第二季)            赤字1,318.4  (第四季修正值)

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