金属期市：期锌触及五年高位，受助于美元下跌和投机性买盘

* 期锌触及2011年8月来最高

* 期锡盘中升至25个月峰值

* 嘉能可第三季锌产量较上季上升13%

路透伦敦11月3日 - 期锌周四攀升至逾五年最高水准，受助于美元走低和计算机驱动的投机性基金买入，这些因素也推升期铜至三个月高点。

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伦敦金属交易所(LME)期锌 大涨2.5%，收报每吨2,487美元，盘中触及2011年8月来最高2,494美元。

“算法交易追逐一些短期建设性技术形态，但成交量很低，”T-Commodity的Gianclaudio Torlizzi说，他所指的是计算机算法程序，许多投机基金利用这些程序，根据动能等技术信号做出买卖决定。

期锌是今年迄今表现最好的LME基本金属，升幅超过50%。嘉能可关闭澳洲Black Star锌矿引发供应担忧，以及一份报告预计2017年供应短缺，提振锌价上涨。

不过，周四嘉能可报告，第三季锌产量较上季上升13%。

其他金属方面，LME期铜 收涨0.8%，报每吨4,958美元，盘中触及7月22日来最高4,965.50美元。

有报导称，铜实货需求疲弱，可能限制价格涨幅。

铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。

期镍 收高1.5%，报10,480美元。期铝 升0.3%，报1,731美元。