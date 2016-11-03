金属期市：期锌触及五年高位，受助于美元下跌和投机性买盘

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 期锌触及2011年8月来最高
* 期锡盘中升至25个月峰值
* 嘉能可第三季锌产量较上季上升13%
路透伦敦11月3日 - 期锌周四攀升至逾五年最高水准，受助于美元走低和计算机驱动的投机性基金买入，这些因素也推升期铜至三个月高点。
更多关于美国联邦调查局(FBI)调查总统候选人希拉里的报导扶助压低美元。美元下跌，使美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更便宜。
伦敦金属交易所(LME)期锌 大涨2.5%，收报每吨2,487美元，盘中触及2011年8月来最高2,494美元。
“算法交易追逐一些短期建设性技术形态，但成交量很低，”T-Commodity的Gianclaudio Torlizzi说，他所指的是计算机算法程序，许多投机基金利用这些程序，根据动能等技术信号做出买卖决定。
期锌是今年迄今表现最好的LME基本金属，升幅超过50%。嘉能可关闭澳洲Black Star锌矿引发供应担忧，以及一份报告预计2017年供应短缺，提振锌价上涨。
不过，周四嘉能可报告，第三季锌产量较上季上升13%。
其他金属方面，LME期铜 收涨0.8%，报每吨4,958美元，盘中触及7月22日来最高4,965.50美元。
有报导称，铜实货需求疲弱，可能限制价格涨幅。
铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。
期镍 收高1.5%，报10,480美元。期铝 升0.3%，报1,731美元。
期锡 收涨1.6%，报21,105美元，盘中触及2014年9月来最高21,200美元。期铅 收涨1.8%，报2,092美元。(完)
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