版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 03:58 BJT

标题新闻：截至11月2日当周货币市场共同基金总资产增加261.8亿美元，至2.68万亿美元-ICI

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐