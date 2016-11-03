美国债市：长债价格下跌，因通胀忧虑和美国大选的不确定性

* 英国央行预计通胀将升穿目标 * 美国公债收益率曲线趋陡，因投资者卖出长债 * 周五出炉的10月非农就业报告是市场焦点 路透纽约11月3日 - 美国长期公债价格周四下跌，此前英国央行称通 胀很可能进一步攀升，而下周美国大选结果的不确定性支撑短期公债。 英国央行上调经济成长预估，且预计一年后通胀率将上升至2.7%，为 当前水准的近三倍。 “公债市场对英国央行偏空的政策声明作反应，”加拿大帝国商业银 行(CIBC)美国公债交易部门主管Tom Tucci说。 上月全球公债遭到抛售，因投资者担心通胀上升和央行将缩减宽松政 策力度。过去一段时期，央行购债计划是支持长债需求的一个主要因素。 下周美国总统选举前的不确定性支撑短期公债，因投资者寻求在短债 中避险。 “有很多资金和很多不确定性。这扶助美债收益率曲线走陡，因为人 们买入短债，”Tucci说。 指标10年期美国公债 价格尾盘下跌5/32，收益率从周三 尾盘1.80%上升至1.82%。 五年期和30年期美债 收益率差周四走宽至134个基点 ，此为6月27日来最宽水准。 两年期和10年期公债 收益差也走宽至最多101个基点 ，为5月12日来最宽。 投资者关注的下一个主要经济数据是周五出炉的10月美国非农就业报 告，接受路透调查访问的106位分析师的预估中值为，非农就业岗位增加1 7.5万个。 周四数据显示，10月美国服务业活动降温，因新订单和招聘活动减少 ，暗示第四季初美国经济成长放缓。 周四的其他数据显示，尽管上周美国初请失业金人数上升，但10月美 国雇主计划裁员人数骤降31%，至五个月低位，凸显就业市场基本面良好 。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-28/32 (+) 0.817 五年期公债 99-30/32 (-01/32) 1.266 10年期公债 97-06/32 (-05/32) 1.815 30年期公债 92-22/32 (-26/32) 2.605(完)