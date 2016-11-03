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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 04:38 BJT

美国债市：长债价格下跌，因通胀忧虑和美国大选的不确定性

* 英国央行预计通胀将升穿目标
    * 美国公债收益率曲线趋陡，因投资者卖出长债
    * 周五出炉的10月非农就业报告是市场焦点

    路透纽约11月3日 - 美国长期公债价格周四下跌，此前英国央行称通
胀很可能进一步攀升，而下周美国大选结果的不确定性支撑短期公债。
    
    英国央行上调经济成长预估，且预计一年后通胀率将上升至2.7%，为
当前水准的近三倍。
    
    “公债市场对英国央行偏空的政策声明作反应，”加拿大帝国商业银
行(CIBC)美国公债交易部门主管Tom Tucci说。
    
    上月全球公债遭到抛售，因投资者担心通胀上升和央行将缩减宽松政
策力度。过去一段时期，央行购债计划是支持长债需求的一个主要因素。
    
    下周美国总统选举前的不确定性支撑短期公债，因投资者寻求在短债
中避险。
    
    “有很多资金和很多不确定性。这扶助美债收益率曲线走陡，因为人
们买入短债，”Tucci说。
    
    指标10年期美国公债 价格尾盘下跌5/32，收益率从周三
尾盘1.80%上升至1.82%。
    
    五年期和30年期美债 收益率差周四走宽至134个基点
，此为6月27日来最宽水准。
    
    两年期和10年期公债 收益差也走宽至最多101个基点
，为5月12日来最宽。
    
    投资者关注的下一个主要经济数据是周五出炉的10月美国非农就业报
告，接受路透调查访问的106位分析师的预估中值为，非农就业岗位增加1
7.5万个。
    
    周四数据显示，10月美国服务业活动降温，因新订单和招聘活动减少
，暗示第四季初美国经济成长放缓。
    
    周四的其他数据显示，尽管上周美国初请失业金人数上升，但10月美
国雇主计划裁员人数骤降31%，至五个月低位，凸显就业市场基本面良好
。
    
    -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-28/32        (+)     0.817
    五年期公债      99-30/32   (-01/32)     1.266
    10年期公债     97-06/32   (-05/32)     1.815
    30年期公债   　92-22/32   (-26/32)     2.605(完)
    
　　

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