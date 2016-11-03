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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.16%，纳斯达克指数下跌0.92%

路透纽约11月3日 - 美国股市标普500指数周四连续第八日收低，创2008年金融危机以来最长跌势，Facebook下跌带来压力，且下周美国大选结果扑朔迷离，投资者倍感纠结。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌28.97点，或0.16%，至17,930.67点；标准普尔500指数 下挫9.28点，或0.44%，至2,088.66点；纳斯达克指数 收低47.16点，或0.92%，至5,058.41点。(完) 　　

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