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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 06:15 BJT

加拿大股市：跌至三个月低点，能源股跟随油价下滑

路透多伦多11月3日 - 加拿大主要股指周四下跌至三个月低点，油价走低引发能源股被抛售，但金融股和材料股上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌11.3点，或0.08%，报14,583.42点，此为10月11日以来最低收位。

加拿大主要股指走低，因美国股市延续近期跌势，标普500指数连续第八日下跌。

美国原油期货收低0.68美元，报每桶44.66美元，因上周美国原油库存升幅创纪录最高，令投资者感到不安。

能源股下跌0.7%。

10大类股中有八种收低。金融股上涨0.3%。材料股上扬1.0%。(完) 　　

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