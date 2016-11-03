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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 06:17 BJT

《美国重要政经日程》--11月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布9月国际贸易收支

1230 - 劳工部公布10月非农就业报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 　　

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