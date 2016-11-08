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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 06:42 BJT

****日韩经济指标预测--11月9日-11月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
         
    11月7日当周
    
    11月8日(二)
    2300 韩国失业率                               10月          --          4.0%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)             10月          --         +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)          9月  盈余19,602    盈余20,008
    
    11月9日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                 前周          --     买超8,919
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超1,089    
    2350 日本核心机械订单(较前月)                  9月       -0.8%         -2.2%
                         (较上年同期)                        +3.5%        +11.6%
    
    11月10日(四)  
    0300 韩国L货供额                               9月          --         +7.7%
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数           11月          --          正10
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)           10月       -0.1%          持平
                           (较上年同期)                      -2.7%         -3.2%
    
    11月11日(五)
     --  韩国央行利率决定                         11月          --         1.25%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数    11月          --          41.9
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数    11月          --          37.7
    
    11月14日当周
    
    11月13日(日)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                 10月          --         -8.3%
             进口物价(较上年同期)                               --         -7.8%
    2350 日本GDP(较前季)                        第三季        +0.2%        +0.2%
             GDP环比年率                                      +0.9%        +0.7%
    
    11月14日(一)
    0430 日本工业生产(修正值)                      9月          --          持平
             产能利用率(较前月)                                 --         +2.6%    
    
    11月15日(二)
     -- 韩国贸易收支(亿美元)                10月修正值          --        顺差72
                出口                                            --         -3.2%
                进口                                            --         -5.4%
    
    11月16日(三)
    暂无重要经济数据。
    (完)    

      
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