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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 06:18 BJT

全球贵金属：11月3日SPDR黄金持仓增加0.47%，或4.43吨

路透11月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 称，周四黄金持仓量上升0.47%至949.69吨，周三为945.26吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从30,391,009.59盎司升至
30,533,404.85盎司。(完)    
    
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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