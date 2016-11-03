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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 06:52 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          97.75    -0.76    -0.77   3682147
    京东                24.67    -0.07    -0.28   6738688
    新浪              69.76    +0.06    +0.09   1408302
    搜狐              36.81    -0.08    -0.22    298452
    网易             243.42    +0.48    +0.20    908643
    百度             168.57    -0.21    -0.12   2457438
    
    台湾
    台湾积体电路       30.28    -0.11    -0.36    986411
    联电                1.85    -0.02    -1.07     93027
    日月光              5.73    -0.03    -0.52     84925
    硅品精密           7.36    +0.03    +0.41    190861
    和信超媒体         2.69    +0.07    +2.67     13085
    友达                3.70    -0.04    -1.07    257496
    中华电信           34.12    +0.24    +0.71     87194
    台湾国际航电      47.38    -0.74    -1.54   1400466
    
    香港
    中国移动           56.33    -0.10    -0.18    102992
    中国联通           11.58    +0.08    +0.70     62181
    中国电信           50.98    -0.14    -0.27      7271
    中芯国际            6.48    +0.00    +0.00     21394
    (完)

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