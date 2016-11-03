《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.75 -0.76 -0.77 3682147 京东 24.67 -0.07 -0.28 6738688 新浪 69.76 +0.06 +0.09 1408302 搜狐 36.81 -0.08 -0.22 298452 网易 243.42 +0.48 +0.20 908643 百度 168.57 -0.21 -0.12 2457438 台湾 台湾积体电路 30.28 -0.11 -0.36 986411 联电 1.85 -0.02 -1.07 93027 日月光 5.73 -0.03 -0.52 84925 硅品精密 7.36 +0.03 +0.41 190861 和信超媒体 2.69 +0.07 +2.67 13085 友达 3.70 -0.04 -1.07 257496 中华电信 34.12 +0.24 +0.71 87194 台湾国际航电 47.38 -0.74 -1.54 1400466 香港 中国移动 56.33 -0.10 -0.18 102992 中国联通 11.58 +0.08 +0.70 62181 中国电信 50.98 -0.14 -0.27 7271 中芯国际 6.48 +0.00 +0.00 21394 (完)