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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 07:22 BJT

****欧洲经济指标预测--11月4日-11月11日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    10月31日当周
    
    11月4日(五)
    0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  10月         51.5      50.7
    0850 法国Markit服务业PMI                          10月         52.1      52.1
                   综合PMI                                         52.2      52.2
    0855 德国Markit服务业PMI                          10月         54.1      54.1
                   综合PMI                                         55.1      55.1
    0900 欧元区Markit服务业PMI                    10月终值         53.5      53.5
                     综合PMI                                       53.7      53.7
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             9月         持平     -0.2%
                              (较上年同期)                        -1.8%     -2.1%
    
    11月7日当周
    
    11月7日(一)
    0700 德国工业订单(较前月)                          9月        +0.4%     +1.0%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月          --      +0.1%
                                (较上年同期)                        --      -0.2%
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                  10月          --      +0.1%
                            (较上年同期)      截至10月的三个月      --      +5.8%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   11月        正9.5     正8.5
    1000 欧元区零售销售(较前月)                        9月        -0.5%     -0.1%
                       (较上年同期)                                 --      +0.6%
    
    11月8日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  10月          --      +0.4%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     10月          --       3.2%
                     (经季节调整)                                   --       3.3%
    0700 德国工业生产(较前月)                          9月        -0.3%     +2.5%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                    9月        -0.8%     +5.4%
                       进口(较前月)                               -0.5%     +3.0%
                       贸易收支(亿欧元)                         顺差224   顺差222
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  9月          --    赤字960
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        9月          --     赤字21
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月          --   逆差42.6
              进口(亿欧元)                                          --      423.3
              出口(亿欧元)                                          --      380.7
    0930 英国工业生产(较前月)                          9月          --      -0.4%
                     (较上年同期)                                   --      +0.7%
             制造业产出(较前月)                                     --      +0.2%
                       (较上年同期)                                 --      +0.5%
    
    11月9日(三)
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              9月          --  逆差37.56
             全球商品贸易收支(亿英镑)                               --  逆差121.1
    
    11月10日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             10月          --       正17
    0745 法国工业生产(较前月)                          9月          --      +2.1%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                   第三季          --      +0.2%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            9月          --      +1.7%
                       (经工作日调整，较上年同期)                   --      +4.1%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月          --      51.49
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月          --      53.87
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月          --      41.65
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月          --      36.66
    
    11月11日(五)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值        +0.2%     +0.2%
                                 (较上年同期)                     +0.7%     +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                          +0.8%     +0.8%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                        9月          --      -1.5%
                       (较上年同期)                                 --      +0.2% (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞；审校 张若琪)

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