欧洲经济指标预测--11月4日-11月11日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月31日当周 11月4日(五) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 50.7 0850 法国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1 综合PMI 52.2 52.2 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.1 54.1 综合PMI 55.1 55.1 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 53.5 53.5 综合PMI 53.7 53.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.8% -2.1% 11月7日当周 11月7日(一) 0700 德国工业订单(较前月) 9月 +0.4% +1.0% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) 截至10月的三个月 -- +5.8% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正9.5 正8.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.5% -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 11月8日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.3% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 -0.3% +2.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -0.8% +5.4% 进口(较前月) -0.5% +3.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差224 顺差222 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字960 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字21 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差42.6 进口(亿欧元) -- 423.3 出口(亿欧元) -- 380.7 0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.7% 制造业产出(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 11月9日(三) 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差37.56 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差121.1 11月10日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 -- 正17 0745 法国工业生产(较前月) 9月 -- +2.1% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.2% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 9月 -- +1.7% (经工作日调整，较上年同期) -- +4.1% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.49 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 53.87 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 41.65 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 36.66 11月11日(五) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 -- -1.5% (较上年同期) -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍