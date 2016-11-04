金砖国家：11月3日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月3日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.59%，报884.93点。
中国股市：沪综指震荡收升，建筑板块和券商股领涨大盘
中国汇市：人民币震荡微收升，逢低购汇思路继续限制反弹空间
香港股市：恒指收于两个半月低位，美国大选相关忧虑打压人气
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下挫2.49%，报61,750.172点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报3.2345/60，上日收报3.2399/12。
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南非股市：小幅收低，黄金类股回吐上日涨幅，因忧心美联储升息将导致金价承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.28%，报43,712.31点；大盘综合指数 收盘下跌0.29%，报50,239.27点。
南非汇市：兰特兑美元上升，但经济疲弱令涨幅受限
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印度股市：连跌第三日，并触及逾三个半月最低点，下周美国大选结果充满不确定性，使得投资者信心仍然疲弱。BSE指数 收盘下跌0.35%，报27,430.28点；NSE指数 收盘下跌0.34%，报8,484.95点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.74/66.75，上日收报66.71/66.72。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.19%，报971.2点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.47%，报501.1点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.1%，报63.58；卢布兑欧元 贬值0.26%，报70.66。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。