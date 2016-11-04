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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:18 BJT

金砖国家：11月3日股汇市收盘纵览

路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月3日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.59%，报884.93点。

中国股市：沪综指震荡收升，建筑板块和券商股领涨大盘

中国汇市：人民币震荡微收升，逢低购汇思路继续限制反弹空间

香港股市：恒指收于两个半月低位，美国大选相关忧虑打压人气

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下挫2.49%，报61,750.172点。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报3.2345/60，上日收报3.2399/12。

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南非股市：小幅收低，黄金类股回吐上日涨幅，因忧心美联储升息将导致金价承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.28%，报43,712.31点；大盘综合指数 收盘下跌0.29%，报50,239.27点。

南非汇市：兰特兑美元上升，但经济疲弱令涨幅受限

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印度股市：连跌第三日，并触及逾三个半月最低点，下周美国大选结果充满不确定性，使得投资者信心仍然疲弱。BSE指数 收盘下跌0.35%，报27,430.28点；NSE指数 收盘下跌0.34%，报8,484.95点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.74/66.75，上日收报66.71/66.72。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.19%，报971.2点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.47%，报501.1点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.1%，报63.58；卢布兑欧元 贬值0.26%，报70.66。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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