《路透晚报》--11月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：愿与上海合作组织成员国加强本币互换和结算合作--总理

中国国务院总理李克强最新表示，中国愿与上海合作组织成员国加强合作，开展自贸区可行性研究，进一步加强本币互换和结算合作。

--中国财政：税收制度改革进展明显，个人所得税、房产税等正在推进--财长

中国财政部部长楼继伟表示，中国税收制度改革进展明显，在营改增等方案实施后，个人所得税、房地产税、环境保护税等改革正在积极推进中。

--中国经济：到年底政府负债率料不会有大变化，地方债务累计已置换7.2万亿--财政部

中国财政部称，随着2016年GDP的增长和地方财政收入的增加，预计到2016年末全国政府债务的负债率不会出现大的变化。

--中国财政：收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势未变--财政部官员

中国财政部部长助理戴柏华表示，中国财政收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势没有改变。

--亚洲金融：亚投行将继续推动绿色基础设施建设，互联互通有大需求--行长

亚洲基础设施投资银行(亚投行)行长金立群表示，未来将继续推动绿色基础设施的建设，而互联互通将会有更多需求，包括公路、铁路、海港，能源管道设施、远程通信基础设施等。

--《中国数据观测》10月投资企稳实体经济向好，CPI或重回“2时代”

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国10月实体经济将延续温和回稳趋势，工业平稳增长，投资低位企稳；PPI涨幅扩大，CPI或重回“2时代”，消费维持稳健增势。

--《中国数据观测》楼市调控料致10月新增人民币贷款环比回落，M2稳中微降

路透综合32家机构的预测中值显示，受房地产调控与季节性因素的影响，中国10月新增人民币贷款环比料将回落至7,000亿元，M2同比增速稳中微降至11.4%；而当月人民币贷款余额同比增速则将持平于9月的13.0%。

--《中国数据观测》10月进出口同比降幅料均收窄，贸易顺差止跌回升

路透综合31家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比降幅料均收窄，其中出口降幅有望大幅缩窄至6%，进口料下降1%，贸易顺差则有望止跌回升至517亿美元。

--中国税收：资源税改革后企业三个月减负逾21亿元，多数税目负担下降--国税局

中国国家税务总局日前称，资源税全面改革后的三个月（7-9月）企业税费负担普遍下降，总体减负21.12亿元人民币，绝大部分税目负担下降。

--中国环保：今冬雾霾频率可能偏高，将开展大气污染防治专项督查--环保部

中国环保部大气环境管理司司长刘炳江称，今年冬季出现重污染天气的频率和强度可能偏高，预计开始供暖后，重污染天气应对形势可能更加严峻，但空气污染峰值不会达到去年爆表的程度。环保部表示将开展2016年冬季大气污染防治专项督查。

--香港数据：9月份零售销售货值按年跌幅收窄至4.1%，连跌19个月

香港政府统计处公布，9月零售业总销货值按年跌幅显着收窄至4.1%，但已录得连续19个月下滑。

--《台湾金融市场一周展望》美国大选悬念高推升避险需求，选后股市归正轨

美国共和党的特朗普选情看好，牵动全球金融市场敏感神经。本周台股受惊吓而重挫，债市则受惠避险买盘进场有利短多。分析师认为，下周二选举结果正式出炉前，避险需求升温，金融市场将受选情震荡；不过若希拉里能获胜，则有利股市重回正轨。

--台湾数据：10月底外汇存底为4,352.63亿美元，月减0.33%--央行

台湾央行公布，10月末外汇存底为4,352.63亿美元，较上月减 0.33%或减14.63亿美元。央行表示，10月外汇存底减少，主要是欧元等主要货币对美元贬值 ，以该等货币持有之外汇折计美元后减少的金额，大于外汇存底投资运用之收益。

--台湾经济：将挹注3亿台币协助旅行业者转型，预计将创造14.4亿效益

台湾行政院表示，将挹注3亿台币协助原本以接陆客为主的旅行业者转型，预计可创造14.4亿台币的经济效益及商机。

--路透调查：台湾10月出口料重回成长，CPI年增率料小升至0.5%

路透调查显示，台湾10月出口料因电子产品季节性需求而反弹。受台风导致工作天数减少，台湾9月出口意外呈现衰退。

【金融】

--中国央行：对21家金融机构开展中期借贷便利操作4,370亿，利率与上期持平

中国央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共4,370亿元人民币。

--路透专访：香港保险业监管局主席郑慕智淡化中国对赴港投保的限制

香港新任保险监管官员表示，中国民众对于香港保险产品需求将因产品优质维持强劲；目前北京当局正采取行动阻止资本外流。

--中国金融：人大委员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度--新华

新华社报导称，中国全国人大常委会周四召开会议，对中小企业促进法修订草案进行分组审议，与会人员建议修订草案加大对中小企业金融扶持力度，并作出具体规定，增强可操作性。

--中国个股：中国财险获准受让华夏银行19.99%股份，德银退出

中国股份制银行--华夏银行公告称，中国银监会近日批准同意中国人民财产保险股份有限公司受让华夏银行19.99%股份，股权出让方为德意志银行、德意志银行卢森堡公司及萨尔∙奥彭海姆股份有限合伙企业。

--香港基金：基汇资本与InvestUK推出针对留英中国学生投资移民的教育债券

位于香港的不动产私募公司--基汇资本(GAW Capital Partners)称，与InvestUK联合推出针对留英中国学生的新型投资移民产品“教育债券”。

--香港个股：徽商银行落实发行8.88亿美元永续境外优先股，股息率5.5%

总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，建议发行8.88亿美元非累积永续境外优先股，股息率为5.5%。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购和MLF此消彼长，稳流动性抑资产泡沫一个不能少

中国央行本周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。

--中国债市动态：现券波动不大惟短券收益率微跌，MLF超额续做难消谨慎预期

中国银行间债市现券收益率短券收益率续小幅走低，长端品种则变化不大。交易员表示，央行MLF超额续做但同时公开市场净回笼，对现券并无太大利好，收短放长致机构谨慎心态依旧难消除，继昨日尾盘情绪略显提振后，今日早间整体变化较为有限。

--中国货币市场：MLF大额投放资金续宽，然公开市场连续净回笼引谨慎

中国银行间市场资金面较宽松，回购利率继续下行。交易员称，在月初没有MLF（中期借贷便利）到期的情况下，央行昨日开展MLF投放逾4,000亿元资金，有助缓解跨年流动性不足的担忧。

--中国票据市场：转贴利率低位盘整，央行组合操作及票交所将上线影响不大

中国票据市场转贴利率本周低位盘整，总体波动不大。因即使转为月初，已处在较低水平的转贴利率下行动力也不足，一年国有及股份制银行票据继续在2.70%附近有成交，交投较为活跃。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率1.9803%，获1.4亿元追加认购

中国财政部公告显示，上午招标发行的三个月期贴现国债获得1.4亿元人民币追加认购，最终发行量121.4亿元；发行价格为99.509元，投标倍数2.84倍。

【外汇】

--《人民币综述》中间价定价机制汇率成贬值加速器？这锅我不背

10月人民币兑美元单边贬值虽多来自美元指数上涨所致，但本轮快速贬值亦引发各方对中间价定价机制是否合理的讨论；而贬值预期更多来自监管行政措施导致数量出清被延后所致，适时增大汇率弹性并逐渐减少对于市场的“过度保护”，才是化解单边预期的根本。

--中国汇市：人民币早盘放量小跌，购汇需求拉低中间价致CFETS指数创新低

人民币兑美元即期早盘放量小跌，中间价亦小幅调整。交易员称，虽然美元指数偏低，但包括大行在内似乎都无意让汇价继续上涨，逢低购汇需求也压低了今日中间价点位，导致人民币汇率指数创记录新低，短期汇价料续受购汇需求影响而易跌难升。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略陡，美元拆借利率长端大幅上扬

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡峭，短端略下而长端持稳。交易员称，由于境内人民币流动性略宽松，且美元趋紧，机构减少了通过美元掉期短端换取人民币，隔夜掉期CNYON=CFXS有所下移；而大行在掉期长端卖压一直较强，一年期掉期继续维持在低位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数创新低至93.78

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.16%至93.78，创记录新低；SDR篮子指数微跌至94.95，BIS篮子指数微跌至94.67。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，盘中创近10个月新高后逐级回落

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘创近10个月盘中新高后逐级回落，当前缺乏持续热点板块，热点转换较快持续性较差，行情仍以存量资金主导，场内观望氛围较浓，市场对上攻3,140点的前期高点信心不足。

--路透专访：华为希望两年内在智能手机领域打败苹果--消费者事业部CEO

中国华为技术有限公司消费者事业部执行长余承东对路透表示，该公司希望在两年之内成为全球第二大智能(智慧型)手机制造商。

--香港个股：中金公司正与中投证券就合并进行深入磋商--消息

两名熟悉情况的消息人士表示，中国知名投行--中国国际金融股份有限公司与中投证券正就两者进行合并进行深入磋商。

--中国证券：证监会要求券商不得通过场外衍生品提供融资或变相融资--消息

两位消息人士透露，中国证监会日前下发通知规范场外衍生品市场，要求券商不得通过场外衍生品业务为客户提供融资或者变相融资服务，不得为非标资产规避监管行为提供服务或便利。

--中国企业：宝钢集团加快压减过剩产能，两年压缩1,100万吨钢铁产能

中国大型钢企--宝钢集团宣布，为推进供给侧结构性改革，加快化解过剩产能的实施进度，公司将决定将原定的2016-18年三年内压减钢铁过剩产能920万吨目标调整为2016-17年两年内压减1,100万吨产能。

--港股业绩：联想集团16/17年度中期净利3.3亿美元，二季度净利按季跌逾9%

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17年度中期业绩转亏为盈，录得净利3.3亿美元；7-9月第二季度净利比首季度则减少9.2%。

--中国个股：长江电力以建行H股为标的，发行3亿美元和2亿欧元可交换债

中国最大水电上市公司--长江电力公告称，其两家子公司将以持有的建设银行H股为标的，分别非公开发行3亿美元和2亿欧元可交换债券。目前这两笔债券已完成定价，预计下周三（9日）发行。

--中港个股：兖矿集团拟以所持兖州煤业A股为标的发行100亿元可交换债

中国大型煤企--兖州煤业公告称，控股股东兖矿集团拟以其持有的兖州煤业A股为换股标的，非公开发行至多100亿元人民币可交换债。

--中国企业：万达斥10亿美元购美国Dick Clark，首次进入电视内容产业

中国房地产和娱乐巨擘--大连万达集团宣布，以约10亿美元收购美国Dick Clark Productions,Inc.（DCP集团）100%股权，标志着万达首次进入电视制作行业，万达娱乐产业版图更趋完善。

--香港个股：当代置业引入中国信达为第二大股东，并洽谈合作

中国房地产商--当代置业（中国）有限公司宣布，向中国信达全资子公司配发新股，相当于已扩大已发行股本约9.73%，涉资约2.68亿港元；完成后，中国信达将成为公司第二大股东。

--香港个股：辉山乳业拟与中广核新能源合作开发光分布式伏发电项目

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业称，该公司拟与中国广核集团子公司中广核新能源投资（深圳）有限公司合作开发分布式光伏发电项目。

--中国个股：昆仑万维财团完成Opera收购，拟搭建人工智能信息流平台

中国北京昆仑万维科技股份有限公司公告称，其牵头的财团已完成全球最大移动浏览器之一的挪威Opera Software AS的收购，未来将围绕Opera移动浏览器搭建人工智能引擎驱动的信息流内容平台。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 林高丽)