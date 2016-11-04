《中国报摘》--中国证券报11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中国人民银行3日对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共4,370亿元，远超年底前到期的MLF总额。业内人士认为，央行提前超额续作MLF，在弥补基础货币供给缺口的同时，有助于稳定市场对年底阶段流动性的预期，释放了政策暖意。总的来看，央行维持流动性合理充裕态度不变。虽然稳健政策立场不支持流动性走向泛滥，但过度的货币市场波动仍将被干预，“钱荒”不会再现。
* 其他:
--保监会相关负责人表示，下一步将认真贯彻落实互联网保险风险专项整治工作部署，对涉嫌违规向社会公众“承诺赔偿给付责任”、诱导公众产生赔付预期等非法从事保险业务的网络互助平台进行调查取证，一经查实，坚决取缔并依法追究相关人员责任。
--深交所日前制定发布《变更公司名称备忘录》,主要从变更公司名称的总体原则、信息披露具体要求、实施程序等三个方面对上市公司变更名称行为予以规范，强调加强事中和事后监管。
--中国铝业公告 称，拟以不低于11.64亿元的价格转让所属中铝中州铝业有限公司等10家企业的水务类资产（含部分负债），同时拟以不超过7亿元的价格竞买兴华科技66%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。