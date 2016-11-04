版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:19 BJT

中港个股：兖矿集团拟以所持兖州煤业A股为标的发行100亿元可交换债

路透上海11月4日 - 中国大型煤企--兖州煤业股份有限公司 周四晚公告称，控股股东兖矿集团拟以其持有的兖州煤业A股为换股标的，非公开发行至多100亿元人民币可交换债。

公告显示，兖矿集团拟发行的可交换债，期限不超过三年，在满足换股条件下，该可交换债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的债券交换为兖州煤业A股股票。

兖矿集团持有兖州煤业26亿A股和1.8亿H股，合计占后者总股本的56.59%。

公告称，此次发债计划已获得山东省国资委、山东省社会保障基金理事会的批准，尚需经相关部门审核批准。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。

兖州煤业A股周四收报12.59元，过去一个月累计上涨1.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐