中港个股：兖矿集团拟以所持兖州煤业A股为标的发行100亿元可交换债

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月4日 - 中国大型煤企--兖州煤业股份有限公司 周四晚公告称，控股股东兖矿集团拟以其持有的兖州煤业A股为换股标的，非公开发行至多100亿元人民币可交换债。
公告显示，兖矿集团拟发行的可交换债，期限不超过三年，在满足换股条件下，该可交换债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的债券交换为兖州煤业A股股票。
兖矿集团持有兖州煤业26亿A股和1.8亿H股，合计占后者总股本的56.59%。
公告称，此次发债计划已获得山东省国资委、山东省社会保障基金理事会的批准，尚需经相关部门审核批准。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。
兖州煤业A股周四收报12.59元，过去一个月累计上涨1.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。