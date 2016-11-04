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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报11月4日

**头版头条**

--九龙启德地皮天价批出，同区两新盘中国海外 的启德1号（II）以及嘉华 的嘉汇获批准预售，涉共逾1,500伙单位，业界料两盘较此前售出的启德1号（I）有15%加价空间。

**其他**

--智能手机市场增长放慢，联想 董事长兼首席执行官杨元庆表示，集团移动业务不但稳定，甚至看到有增长，有信心下财年中旬能将业务扭亏为盈。

--阿里巴巴 执行主席马云接受旗下报章《南华早报》电话访问时指，香港监管规则需改变以适应新经济公司，以保金融中心地位；他说，“如果我们认为香港准备好了，蚂蚁便会来上市。”

--新濠博亚 主席兼行政总裁何猷龙称，虽然澳门的博彩收入已连续三个月回升，但期间有两间大型赌场度假村落成，故仍要观察是新赌场因素带动或是整体市场表现转好。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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