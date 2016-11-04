《香港报摘》--经济日报11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--九龙启德地皮天价批出，同区两新盘中国海外 的启德1号（II）以及嘉华 的嘉汇获批准预售，涉共逾1,500伙单位，业界料两盘较此前售出的启德1号（I）有15%加价空间。
**其他**
--智能手机市场增长放慢，联想 董事长兼首席执行官杨元庆表示，集团移动业务不但稳定，甚至看到有增长，有信心下财年中旬能将业务扭亏为盈。
--阿里巴巴 执行主席马云接受旗下报章《南华早报》电话访问时指，香港监管规则需改变以适应新经济公司，以保金融中心地位；他说，“如果我们认为香港准备好了，蚂蚁便会来上市。”
--新濠博亚 主席兼行政总裁何猷龙称，虽然澳门的博彩收入已连续三个月回升，但期间有两间大型赌场度假村落成，故仍要观察是新赌场因素带动或是整体市场表现转好。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。