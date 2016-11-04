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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:23 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆盘初陷于窄幅区间，在云区内交投

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    * 盘初窄幅波动，开低0.25%。美国大选前风险偏好下降，提振日圆
。
    * 东证股价指数(TOPIX)盘初跌1.1%，日经指数可能是关键
    * 动能指标中性，5、10和20日移动均线纠缠--没有明显倾向
    * 在云区内交投，今日在113.72/114.67
    * 昨日的114.02亚洲低点和纽约高点114.51分别是初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/2ejxl4
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 张荻)

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