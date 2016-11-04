《香港报摘》--信报11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--本报上周独家委托中文大学为6名热门参选人进行民意调查，结果显示正考虑“To run, or not to run”的财政司司长曾俊华以28.4%支持度遥遥领先；胡国兴以13.5%排行第二，其后依次为立法会前主席曾钰成、政务司司长林郑月娥及梁振英；新民党主席叶刘淑仪敬陪末席。
**其他**
--香港零售管理协会主席郑伟雄表示，9月份零售销货值跌幅收窄主要与内地访港旅客跌幅缓和有关，对于零售市道是否回暖“不要开心得太早”，估计明年零售仍会下跌，即使触底亦未必会U形反弹，可能是L形走势。
--香港电视 主席王维基表示，旗下网购业务HKTVmall开展两年，每年亏损约2亿港元，预料在未来数年内亦难以达至收支平衡，情况与美国网购巨头亚马逊（Amazon） 相似。
--九仓 主席吴天海表示，集团仍未完成对旗下有线宽频 的策略性检讨，但预计数日后将有新公布。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。