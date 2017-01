《香港报摘》--信报11月4日

**头版头条**

--本报上周独家委托中文大学为6名热门参选人进行民意调查,结果显示正考虑“To run, or not to run”的财政司司长曾俊华以28.4%支持度遥遥领先;胡国兴以13.5%排行第二,其后依次为立法会前主席曾钰成、政务司司长林郑月娥及梁振英;新民党主席叶刘淑仪敬陪末席。

--香港零售管理协会主席郑伟雄表示,9月份零售销货值跌幅收窄主要与内地访港旅客跌幅缓和有关,对于零售市道是否回暖“不要开心得太早”,估计明年零售仍会下跌,即使触底亦未必会U形反弹,可能是L形走势。

--香港电视 主席王维基表示,旗下网购业务HKTVmall开展两年,每年亏损约2亿港元,预料在未来数年内亦难以达至收支平衡,情况与美国网购巨头亚马逊(Amazon) 相似。

--九仓 主席吴天海表示,集团仍未完成对旗下有线宽频 的策略性检讨,但预计数日后将有新公布。(完)

