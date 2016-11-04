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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:28 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走高，东京逢低买盘介入

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* 走高0.2%，逢低买盘在东京早盘占主导

* 云区上档面临压力，若突破此处则看向纽约高点103.31

* 103.10，103.25，103.50和104.00等水准今日有选择权到期

* 昨日的低点102.55和纽约高点103.31分别是初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/2ejvyvT

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)

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