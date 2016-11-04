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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月4日

11月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四
收市价的比较.(1美元=7.7551港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收低28.97点，或0.16%，报17,930.67
点。因下周美国大选结果扑朔迷离，投资者倍感纠结。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            125.010  -0.28    8208      9.695         -1.28
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            9.400    0.64     4616      2.916         0.55
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            56.330   -0.18    102992    87.369        -0.04
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            12.380   0.57     131570    19.202        -0.20
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            67.290   0.16     13752     5.218         -0.79
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.260   -0.70    13299     5.604         -0.29
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            37.090   -0.03    1342676   57.527        -0.13
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            50.980   -0.27    7271      3.954         -0.91
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.580   0.70     62181     8.980         -0.88
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.510    0.67     6711      5.824         -0.78
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.300   0.25     12138     4.711         -0.82
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.510   2.04     5283      4.422         -0.85
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.510   1.17     4320      3.491         -0.25
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.480    0.00     21394     1.005         -1.46
           >                                                             
 
    （完）

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