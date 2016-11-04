《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
11月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四 收市价的比较.(1美元=7.7551港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低28.97点，或0.16%，报17,930.67 点。因下周美国大选结果扑朔迷离，投资者倍感纠结。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 125.010 -0.28 8208 9.695 -1.28 > 中国铝业 <2600.HK 9.400 0.64 4616 2.916 0.55 > 中国移动 <0941.HK 56.330 -0.18 102992 87.369 -0.04 > 中国人寿 <2628.HK 12.380 0.57 131570 19.202 -0.20 > 中石油 <0857.HK 67.290 0.16 13752 5.218 -0.79 > 中石化 <0386.HK 72.260 -0.70 13299 5.604 -0.29 > 汇丰控股 <0005.HK 37.090 -0.03 1342676 57.527 -0.13 > 中电信 <0728.HK 50.980 -0.27 7271 3.954 -0.91 > 中国联通 <0762.HK 11.580 0.70 62181 8.980 -0.88 > 兖州煤业 <1171.HK 7.510 0.67 6711 5.824 -0.78 > 华能国际 <0902.HK 24.300 0.25 12138 4.711 -0.82 > 南方航空 <1055.HK 28.510 2.04 5283 4.422 -0.85 > 东方航空 <0670.HK 22.510 1.17 4320 3.491 -0.25 > 中芯国际 <0981.HK 6.480 0.00 21394 1.005 -1.46 > （完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。