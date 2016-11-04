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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月4日

*工商时报：

--为让金融资金挺实体经济，金管会公布，12月起放宽金控下创投对七大新创重点产业的投资限额，未来金控下创投子公司投资七大产业，最高上限由现行5,000万提高到1.5亿台币，对被投资公司持股上限也不受15%限制、可100%持股。银行局估算，13家金控下创投将多出170亿台币的空间可投入。

--在兆丰银行付美钜额罚款、大陆获利不佳两大冲击下，银行获利今年不亮眼。金管会公布银行前三季获利，39家银行税前获利2,379.1亿台币，比去年同期锐减逾百亿。银行局表示，主因是海外分行获利减少80.3亿台币。

*经济日报：

--内政部营建署加强都更力道，宣布推出11个精华区都更案，将于明年招商，预估总投资金额达200亿台币。营建署表示，盼能吸引民间投资，活络产业并带动都市发展。

--行政院指示活化国有地，财政部将密集释出公有地招标设定地上权标案，希望将今年设定地上权收入冲到百亿台币的目标，12月再推一批标案试水温。

--环保署昨日初审通过中科台中园区扩建用地环境差异分析报告，并可望于近期获环评大会通过；此举有利台积电 加速兴建10奈米至7奈米制程产能，巩固其晶圆代工龙头地位。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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