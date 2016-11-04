《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--为让金融资金挺实体经济，金管会公布，12月起放宽金控下创投对七大新创重点产业的投资限额，未来金控下创投子公司投资七大产业，最高上限由现行5,000万提高到1.5亿台币，对被投资公司持股上限也不受15%限制、可100%持股。银行局估算，13家金控下创投将多出170亿台币的空间可投入。
--在兆丰银行付美钜额罚款、大陆获利不佳两大冲击下，银行获利今年不亮眼。金管会公布银行前三季获利，39家银行税前获利2,379.1亿台币，比去年同期锐减逾百亿。银行局表示，主因是海外分行获利减少80.3亿台币。
*经济日报：
--内政部营建署加强都更力道，宣布推出11个精华区都更案，将于明年招商，预估总投资金额达200亿台币。营建署表示，盼能吸引民间投资，活络产业并带动都市发展。
--行政院指示活化国有地，财政部将密集释出公有地招标设定地上权标案，希望将今年设定地上权收入冲到百亿台币的目标，12月再推一批标案试水温。
--环保署昨日初审通过中科台中园区扩建用地环境差异分析报告，并可望于近期获环评大会通过；此举有利台积电 加速兴建10奈米至7奈米制程产能，巩固其晶圆代工龙头地位。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。