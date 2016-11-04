《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月4日

--为让金融资金挺实体经济，金管会公布，12月起放宽金控下创投对七大新创重点产业的投资限额，未来金控下创投子公司投资七大产业，最高上限由现行5,000万提高到1.5亿台币，对被投资公司持股上限也不受15%限制、可100%持股。银行局估算，13家金控下创投将多出170亿台币的空间可投入。