《香港重要政经日程》--11月4日-11月22日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月4日（周五）
新濠环彩 公布第三季业绩。
10:00 申万宏源 股东特别大会。
*11:30 中银香港 区块链传媒工作坊。
*15:00 金管局第二批储值支付工具牌照新闻发布会。
15:00 上投摩根深港通机遇与第四季投资策略记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月7日（周一）
公布10月底外汇储备资产数字。
汇丰控股 公布第三季业绩。
中国信贷 公布第三季业绩。
百田石油 公布第三季业绩。
香港金融科技周。
11:30 麦格理中国策略及房地产市场展望记者会。
14:30 瑞银H股策略展望记者会。
11月8日（周二）
08:00 汤森路透泛亚监管峰会。
先进半导体 公布第三季业绩。
11月9日（周三）
12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
16:00 香港宽频 全年业绩记者会。
兴证国际 公布第三季业绩。
11月10日（周四）
正大企业国际 公布第三季业绩。
高鑫零售 公布第三季业绩。
佐丹奴国际 公布第三季业绩。
11月11日（周五）
公布香港第三季GDP。
中国黄金国际 公布第三季业绩。
卜蜂国际 公布第三季业绩。
众彩股份 公布季度业绩。
宝胜国际 公布第三季业绩。
裕元集团 公布第三季业绩。
中国心连心化肥 公布第三季业绩。
11月14日（周一）
瑞声科技 公布第三季业绩。
中国新城镇 公布第三季业绩。
壹传媒 公布中期业绩。
中国支付通 公布中期业绩。
麦达斯控股 公布第三季业绩。
11月15日（周二）
神州租车 公布第三季业绩。
09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。
14:30 汇彩控股 澳门记者会。
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。