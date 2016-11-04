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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--11月4日-11月22日

================== 今日重要政经消息=================

11月4日（周五）

新濠环彩 公布第三季业绩。

10:00 申万宏源 股东特别大会。

*11:30 中银香港 区块链传媒工作坊。

*15:00 金管局第二批储值支付工具牌照新闻发布会。

15:00 上投摩根深港通机遇与第四季投资策略记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月7日（周一）

公布10月底外汇储备资产数字。

汇丰控股 公布第三季业绩。

中国信贷 公布第三季业绩。

百田石油 公布第三季业绩。

香港金融科技周。

11:30 麦格理中国策略及房地产市场展望记者会。

14:30 瑞银H股策略展望记者会。

11月8日（周二）

08:00 汤森路透泛亚监管峰会。

先进半导体 公布第三季业绩。

11月9日（周三）

12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

16:00 香港宽频 全年业绩记者会。

兴证国际 公布第三季业绩。

11月10日（周四）

正大企业国际 公布第三季业绩。

高鑫零售 公布第三季业绩。

佐丹奴国际 公布第三季业绩。

11月11日（周五）

公布香港第三季GDP。

中国黄金国际 公布第三季业绩。

卜蜂国际 公布第三季业绩。

众彩股份 公布季度业绩。

宝胜国际 公布第三季业绩。

裕元集团 公布第三季业绩。

中国心连心化肥 公布第三季业绩。

11月14日（周一）

瑞声科技 公布第三季业绩。

中国新城镇 公布第三季业绩。

壹传媒 公布中期业绩。

中国支付通 公布中期业绩。

麦达斯控股 公布第三季业绩。

11月15日（周二）

神州租车 公布第三季业绩。

09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。

14:30 汇彩控股 澳门记者会。

11月16日（周三）

腾讯控股 公布第三季业绩。

信利国际 公布第三季业绩。

11月17日（周四）

公布8-10月失业率。

11月18日（周五）

中国生物制药 公布第三季业绩。

11月22日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

09:00 亚洲物流及航运会议。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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