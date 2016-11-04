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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:38 BJT

《汇市简讯》美元/韩元开高，政治压力上升

0021GMT

* 美元/韩元开高在1,143.8，昨日收于1,139.6

* 隔夜出现避险需求，因美股标准普尔500指数连跌第八日

* 交易员称大量(韩元)卖单隐现，可能是押注国家领导人更替

* 政治压力上升，朴槿惠总统将在0130GMT发表公开讲话

* 美元/韩元回到波林格上升通道之内

* 若日线收在1,142.6上方，则确认上行倾向

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 白云)

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