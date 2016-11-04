《全球重要经济事件一览表》--11月4日-11月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月4日(五)

华盛顿--美国企业研究院(American Enterprise Institute)与前美国财政部长萨默斯，就“经济增长为何放缓？我们如何让它提速？”主题进行讨论(1300)。

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在墨西哥银行业协会论坛上发言(1600)。

奥兰多--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1340)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)在芝加哥联储举办的第19届国际银行业会议上发表演说(1300)；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上发表演说(1700)。

华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)于国际货币基金组织(IMF)所主办Jacques Polack年度研究会议的小组讨论活动中，就“大衰退后的政策变革”主题发表演说(2000)；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯参加小组讨论(1445)。

挪威波斯格伦--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演说。

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

加拿大奥沙华--加拿大央行总裁波洛兹将发表演说(0035)。

11月6日(日)

台湾海峡两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

东京--日本央行将公布9月政策会议记录

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧盟执委会公开听证会中，就宏观审慎框架发表演说(0915)。

慕尼黑--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表演说(1600)。

布鲁塞尔--欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)在比利时金融论坛发表演讲(1045)。

布鲁塞尔--欧元区财长会议(1400)。

11月8日(二)

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯为一项讨论活动焦点，主题为当前经济情势及货币政策(1245)，埃文斯参与活动讨论(1720)。

香港--澳洲央行国际部主管Chris Ryan在第七届泛亚监管峰会发表演说。

加拿大哈利法克斯--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri于哈利法克斯当地一项活动中发表演说(1605)。

东京--日本央行理事桑原茂裕在第二届金融科技论坛上发表演说。

布鲁塞尔--欧盟财长会议(0800)。

11月9日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

美国欧克莱尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)将担任经济展望午餐会的特邀嘉宾(1830)。

布鲁塞尔--欧盟执委会公布秋季经济预测(1000)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率(2000)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在2016年ECMI会议上发言，主题为“欧洲资本市场兴盛的政策组合为何？”(0800)。

东京--日本央行公布10-11月政策会议的意见摘要(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行将公布10月政策会议记录

11月10日(四)

上海----2016(第十三届)中国并购年会。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济发表演说(0200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德陈述经济和货币政策(1415)。

斯德哥尔摩--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席瑞典银行家协会所主办的年会(1450)；瑞典央行总裁英韦斯将与会并就金融稳定和为实现更稳定金融业的必要改革发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行委员会会议。

11月11日(五)

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加太平洋企业和投资简报会：小组讨论，主题为“运用地区优势增强中国贸易和投资”(2330)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程