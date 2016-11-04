《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--基金业协会最新数据显示，截至今年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约48.92万亿元，较二季度末增长2.44万亿。
--11月3日下午，发改委价监局召集相关煤炭生产企业，召开规范煤炭企业价格行为提醒告诫会。这是9月8日以来，发改委有关部门召开的第7次煤炭专门会议。
**证券时报**
--Wind数据统计，截至三季度末，共有28家信托公司合计持有A股67只股票，持股数量较二季度末的71只减少6只。值得注意的是，其中35只个股持股比例较二季度末未发生变化，显示信托持股整体上还是以稳健为主。
**21世纪经济报 道**
--近日，上海证监局向辖区内证券公司、基金管理公司及其子公司下发关于进一步规范辖区证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知，要求辖区各证券基金经营机构应加强场外衍生品交易的合规管理、内部控制和风险管理。业内分析称此举意在降杠杆。
**东方早报**
--人力资源和社会保障部新闻发言人李忠近期透露，基本养老保险基金投资管理，年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。这意味着累计结余近4万亿的全国基本养老保险基金，投资运营将于年内启动。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。