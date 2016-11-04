《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

**上海证券报**

--基金业协会最新数据显示，截至今年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约48.92万亿元，较二季度末增长2.44万亿。

--11月3日下午，发改委价监局召集相关煤炭生产企业，召开规范煤炭企业价格行为提醒告诫会。这是9月8日以来，发改委有关部门召开的第7次煤炭专门会议。

**证券时报**

--Wind数据统计，截至三季度末，共有28家信托公司合计持有A股67只股票，持股数量较二季度末的71只减少6只。值得注意的是，其中35只个股持股比例较二季度末未发生变化，显示信托持股整体上还是以稳健为主。

**21世纪经济报 道**

--近日，上海证监局向辖区内证券公司、基金管理公司及其子公司下发关于进一步规范辖区证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知，要求辖区各证券基金经营机构应加强场外衍生品交易的合规管理、内部控制和风险管理。业内分析称此举意在降杠杆。

**东方早报**

--人力资源和社会保障部新闻发言人李忠近期透露，基本养老保险基金投资管理，年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。这意味着累计结余近4万亿的全国基本养老保险基金，投资运营将于年内启动。(完)