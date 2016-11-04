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货币新闻 | 2016年 11月 4日 星期五 09:14 BJT

国际油市：油价在连跌五天后趋稳，但人气仍偏空

油价虽小幅上涨，但交易员称市场气氛仍然偏空。布兰特原油期货过去五日连跌，距离10月中所及的近期高点下跌约13.5%。

分析师说，美国总统选举投票日即将到来，交易商将资金撤出原油期货，也令油市倍感压力。

除了对美国大选的忧心，交易商表示油市基本面也疲弱，包括美国库存大增、需求增长缓慢，而石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯能否在本月稍晚达成有意义的减产也令人感到存疑。

“2016年第三季需求增长率不到上年同期的三分之一，”巴克莱银行研究报告称，该行并预测上季需求增长率将低于100万桶/每日。巴克莱称，今年最后一季石油消费量不会增加太多，2017年平均消费量为130万桶/每日。(完)

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(编译 张若琪/李婷仪 审校 戴素萍/龚芳)

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