国际油市：油价在连跌五天后趋稳，但人气仍偏空

油价虽小幅上涨，但交易员称市场气氛仍然偏空。布兰特原油期货过去五日连跌，距离10月中所及的近期高点下跌约13.5%。

除了对美国大选的忧心，交易商表示油市基本面也疲弱，包括美国库存大增、需求增长缓慢，而石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯能否在本月稍晚达成有意义的减产也令人感到存疑。