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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 08:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元变动不大，澳洲央行看好经济前景

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* 在0.7679/0.7693区间之内

* 零售销售数据基本被澳洲央行的声明盖过；央行提出乐观展望

* 仍警告澳元升值会导致经济转型变得复杂

* 澳元/美元上档略扩展至0.7697

* 澳洲央行总体乐观基调基本上在交易员的预期之中。

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 王颖)

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