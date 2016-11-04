中国税收：资源税改革后企业三个月减负逾21亿元，多数税目负担下降--国税局

路透北京11月4日 - 中国国家税务总局日前称，资源税全面改革后的三个月（7-9月）企业税费负担普遍下降，总体减负21.12亿元人民币，绝大部分税目负担下降。

人民日报周五援引数据并报导称，7-9月全国共有76,499户纳税人申报缴纳改革税目资源税72.89亿元，其中124个从价计征税目收入占85%；五个从量计征税目收入占15%。

从价计征改革后，资源禀赋好、价格高的资源多缴税，条件差、价格低的资源少缴税，有利于引导企业提高资源综合开发利用效率，避免采富弃贫、“只吃白菜心”的开采方式。

报导并称，推开从价计征后资源税随矿价升降而增减，价格上升的矿产品，资源税收入相应增长，如铁精矿、铜精矿售价近三个月分别上涨了约10%和6%，资源税收入增长12%和20%；个别价格下降的矿产品，资源税收入相应下降，如镍矿售价近三个月下降约20%，资源税收入下降18%。

从12个重点税目（矿种）看，7-9月资源税收入39.7亿元，占129个税目资源税收入的54.47%。其中，硫酸钾、铅锌、铁等10个税目负担下降；铜矿基本持平；石墨因考虑保护战略资源而通过这次改革相应提高了税率，负担上升近20%。

从84户重点企业改革前后资源税费负担变化情况看，75户下降，平均降幅约25%；三户制盐企业基本持平；六户石墨开采企业税负上升。

中国于今年7月1日起全面推进资源税改革，明确扩大资源税征收范围，先在河北省开展水资源税试点，条件成熟后推广到全国，并授权地方政府对森林、草场、滩涂等，凡具备征税条件的可上报国务院批准后征收资源税；逐步将其他自然资源纳入征收范围，实施矿产资源税从价计征改革。

人民日报报道显示，7-9月，河北省11,390户纳税人完成水资源税申报，申报税款4.24亿元，申报取水量5.82亿立方米。