《香港报摘》--其他报纸重要消息11月4日

**明报**

--大型银行在税贷市场连番出招后，华侨永亨银行亦减价迎战推出全城最低的年息0.49厘优惠，但必须为连续第三年申请该行税贷的旧客户，而且贷款额最少为税额3倍。

**星岛日报**

--外电消息称，中国人民银行等监管部门正研究堵塞走资漏洞，限制透过比特币交易将人民币汇出境外的行为。另外，有保险公司传出消息，由今年11月15日起，将全面停止以信用卡支付人寿保险的业务。

--市场消息透露，星展香港以H（香港银行同业拆息）加1.35厘抢滩，暂时成为市场上最低的按揭息率，预料其举动或会加剧中小型银行之间竞争。

**苹果日报**

--海航集团天价投地促使启德诞生新地王后，地产代理指区内有两成业主随即反价封盘，邻近的“誉．港湾”更有一房单位业主以695万港元连租约沽货，创下该屋苑一房单位价格历史新高。

--永利澳门 新项目永利皇宫开幕但未能带动第三季业绩造好，期内由盈转亏，公司主席史提芬永利在电话会议称，永利皇宫被其他酒店及轻轨列车的地盘包围，令项目在路氹内被孤立，减少到访顾客数量，短期经营较困难。

**东方日报**

--惠誉发表报告指出，9月中国内地开发商境外债券发行金额按月升180%，境内债发行总额则按月下跌46%；预期随着发债门槛提高，境内公募债发行规模将继续收缩。

--佳兆业 公布，执行董事雷富贵因个人原因辞任，本月1日生效。

**文汇报**

--内地高端男装品牌长兴国际 自2014年开始涉足童装市场，去年更获得多个欧洲童装品牌的分销权，公司首席财务官兼公司秘书李伟梁称，目前已开设19间童装品牌店，料明年上半年在内地正式推出自家童装品牌，走韩风路线，价位在1,000港元以下。（完）

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